TCM Cinéma offert sur les Freebox : notre sélection de films à regarder cette semaine

Free a lancé de nombreuses nouvelles chaînes la semaine dernière sur les Freebox, dont beaucoup sont offertes pour une durée limitée. Univers Freebox vous propose une sélection cinéma à ne pas manquer pour les prochains jours sur TCM Cinéma.

Envie de grands films pour occuper vos journées ou vos soirées ? La chaîne dédiée aux films cultes et offerte jusqu’au 31 mai sur les Freebox et vous permet de découvrir de grands classiques du cinéma américain, mais aussi des succès plus récents. Si vous vous interrogez sur quels films en particulier regarder, Univers Freebox a épluché le programme pour tirer quelques immanquables dans les prochains jours. Tous ces films seront diffusés sur le canal 123 et si vous en manquez-un, ils sont régulièrement rediffusés.

Ainsi, dès demain à 17h15, vous pouvez frapper fort en jetant un oeil au film culte Les dix commandements de Cecil B. DeMille. Une épopée grandiose racontant l’histoire de Moïse qui doit faire face à de nombreuses épreuves. Un film grandement récompensé et qui a trouvé sa place dans le panthéon du cinéma américain.



Vous pourrez ainsi découvrir Les sentiers de la gloire, diffusé le 26 avril prochain à 10h50. Il s’agit d’un des premiers films de Stanley Kubrick (2001, Orange Mécanique, Shining…) . Il se déroule en 1916 où les soldats français piétinent dans les tranchées boueuses face à une position allemande, surnommée “La fourmilière”, réputée imprenable. Toute attaque serait suicidaire. Pourtant, le général Mireau, en mal d’avancement, ordonne au colonel Dax de donner l’assaut. L’offensive est un fiasco. Les poilus rebroussent chemin. Fou de rage, Mireau accuse les soldats de lâcheté et réclame des exécutions pour l’exemple. Un film qui avait fait polémique à la sortie, mais qui s’inscrit dans la filmographie d’un des géants du cinéma.



Si vous êtes plus d’humeur à voir de la science-fiction, pourquoi ne pas faire confiance à Terminator, le même jour à 14h30 ? A Los Angeles, en 1984, un androïde tente d’abattre Sarah Connor, une serveuse. Celle-ci trouve de l’aide auprès de Kyle Reese, un homme venu d’un futur où les humains luttent contre la dictature des machines. Kyle lui explique que le robot est un Terminator, une invulnérable machine à tuer, venue, elle aussi, du futur pour exécuter celle qui doit mettre au monde le chef de la résistance.



Si vous n’en avez pas eu assez de SF, attendez 18h10 et vous pourrez retrouver Blade Runner : 2049, réalisé par le talentueux Denis Villeneuve et qui fait suite à Blade Runner de Ridley Scott. En 2049, longtemps après la chute de la Tyrell corporation rachetée par la société du milliardaire Niander Wallace, de nouvelles versions de réplicants, obéissants, ont été créés en série. Seulement, des anciens modèles, Nexus 8, sont toujours en activité. En Californie, l’agent K, un Blade Runner chargé de les retrouver et de les éliminer, s’occupe de l’un d’entre eux, Sapper Morton. C’est au cours de cette opération qu’il retrouve les restes des ossements, qu’il fait examiner au laboratoire de la police. Il découvre alors que la défunte était une réplicante, morte en couches. De la science-fiction et des images léchées au rendez-vous.



Dans une toute autre ambiance, ce jeudi 27 avril sera diffusé Bodyguard à 15h35. On y suit Frank Farmer, qui appartient à l’élite des gardes du corps américains et accepte de protéger Rachel Marron, une star de la chanson qui a reçu des menaces de mort. La jeune femme, dotée d’une forte personnalité, a du mal à se plier aux contraintes draconiennes imposées par Frank. Mais la pression de son mystérieux persécuteur se fait de plus en plus forte et Rachel est peu à peu séduite par l’habileté de son protecteur. Kevin Costner et Whitney Houston y forment un duo incroyable et bien sûr, c’est grâce à ce film que nous avons eu droit à une chanson devenue incontournable de la chanteuse.



Le 28 avril prochain, et si vous passiez une soirée dans un monde post-apocalyptique ? En effet, dès 20h50 vous pourrez regarder Mad Max et les deux suites suivront le même jour. Dans le premier opus, vous débarquez dans un futur proche où des bandes de motards nomades sans foi ni loi font régner la terreur. Max, un jeune policier idéaliste, tente de mener une vie ordinaire avec sa femme Jessie et son bébé dans ce monde de violence et de barbarie. Un jour, il se lance à la poursuite de L’Aigle de la route, un dangereux criminel, qui finit par se crasher au volant de son bolide. Le frère de celui-ci décide de le venger.



Pour un film un peu plus récent, vous pouvez découvrir Fury, film de guerre avec Brad Pitt, Shia LaBeouf, Jason Isaacs et bien d’autres stars au casting. Il est diffusé le 30 avril à 23h30 et se déroule en 1945, en Allemagne. Les tanks américains font face aux véhicules des forces nazies, bien mieux équipés. Parmi les soldats qui les conduisent, le sergent Don Collier et ses hommes tentent de survivre face à une armée allemande en débâcle, prête aux dernières extrémités. Au sein de leur tank, baptisé «Fury» et endommagé, les tensions se font vives entre Boyd, Trini et Grady. Ils sont bientôt rejoints par une jeune recrue, Norman Ellison, fraîchement enrôlé. Un film de guerre sans concession avec des acteurs très en forme pour se plonger dans la fin d’un conflit.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox