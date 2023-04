Free signe avec un nouvel éditeur, filiale de Canal+, et propose ses chaines dans son bouquet TV avec une période de gratuité

Free développe son offre TV en signant avec un nouvel éditeur et en intégrant ses chaînes.

En plus du partenariat avec Warner, Free a signé avec un nouvel éditeur nommé SPI, qui est une filiale du Groupe Canal+. Cet accord permet à l’opérateur de proposer dès aujourd’hui plusieurs nouvelles chaînes sur Freebox TV, qui sont incluses dans un nouveau pack. Et bonne nouvelle, celles-ci sont offertes jusqu’au 30 avril à l’occasion de leur lancement.

Ce sont ainsi plusieurs chaines sur différentes thématiques qui sont accessibles sur la Freebox. Il s’agit de chaînes internationales dont certains programmes sont proposés en VOST. Nous vous apporterons plus de détails sur ce point et sur les contenus dans la journée.

Gametoo, la chaîne gaming des Millenials, est disponible sur le canal 171 de Freebox TV. Créée par des gamers pour les gamers, Gametoon propose des contenus exclusifs autour du gaming et de l’esport. Gametoon est une chaine consacrée à l’univers du gaming et de l’esport, elle propose des programmes exclusifs créés par des gamers et streamers pour la chaine : les dernières sorties de jeux videos, démonstrations et test par des youtubeurs populaires, tournois, et bien plus encore.

FasnFunBox est quant à elle disponible sur le canal 194. Elle propose tous les sports extrêmes, glisse, aériens, mécaniques… pour les amateurs de sensations fortes ! Fast&FunBox offre une sélection de programmes dédiée aux sports extrêmes pour les amateurs de sensations fortes. La chaine présente une grande variété de disciplines extrêmes : car racing, motocross, surfing, snowboarding, skateboarding, BMX, FMX, et plus encore.

FightBox, une chaîne dédiée au full contact en full HD prend place sur le canal 198 de Freebox TV. Elle diffuse les plus grands combats et des évènement en direct du monde entier pour les amateurs de sports de combats et arts martiaux : MMA, kickboxing, boxe, lutte, karaté, jiu-jitsu, taekwondo, judo, muay-thai, et plus encore. FightBox HD offre une compilation des meilleurs sports de combat et arts martiaux, avec les combats et la diffusion en direct des plus grands événements du monde entier : MMA, kickboxing, boxe, lutte, karaté, jiu-jitsu, taekwondo, sumo, capoeira, judo, muay-thai, combat en cage, et plus encore.

360 TuneBox, accessible sur le canal 275, est une chaine de musique indépendante avec les dernières révélations musicales. 360TuneBox offre toute la créativité de la musique indépendante et s’adresse aux fans de musique curieux de découvrir les nouveaux talents de la scène mondiale.

Ces chaînes, offertes jusqu’à la fin de ce mois d’avril, sont incluses dans un nouveau pack nommé “Adrénaline” et proposé au tarif de 3,99€/mois.

Pour bénéficier de ces nouvelles chaînes, vous devez redémarrer le Player de votre Freebox.

PS : il est possible que ces chaînes ne soient pas encore accessibles sur votre Freebox à l’heure où vous lisez l’article. Il faudra faire preuve d’un peu de patience, elles seront disponibles aujourd’hui.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox