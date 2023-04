Free lance d’autres nouvelles chaînes à la carte et dans le bouquet basic

Encore d’autres nouvelles chaînes sur Freebox TV.

En plus de toutes les chaînes déjà annoncées et incluses dans de nouveaux packs, d’autres chaines sont lancées ce mardi sur la Freebox. Deux d’entre elles sont optionnelles et une est incluse sans surcoût dans le bouquet basic de Freebox TV.

DocuBox, sur le canal 221 de Freebox TV, est proposée au tarif de 0,99€/mois, avec une mise en clair jusqu’au 30 avril. Elle propose une collection de documentaires fascinants et primés, explorant les mystères et la beauté de notre planète, la faune, les cultures du monde et l’histoire. Cette chaîne couvre une variété de sujets, allant de l’histoire, la science et la technologie à la nature, la culture et aux voyages. La qualité de réalisation et d’image transporteront les téléspectateurs à travers des histoires étonnantes et des découvertes fascinantes.

Dizi, disponible sur le canal 613, est proposée à 1,99€/mois avec une mise au clair jusqu’au 30 avril. Elle propose les meilleures séries turques, avec des histoires captivantes pleines d’émotion, d’action et de passion. Dizi offre une sélection des meilleures séries turques ou dizis de renommée mondiale, avec des histoires captivantes pleines d’émotion, d’action et de passion. Avec un nouvel épisode chaque jour en prime time et des séances de rattrapage le weekend.

Puissance Télévision est disponible gratuitement dans le bouquet basic sur le canal 953. Il s’agit d’une chaîne d’informations locales qui couvre l’actualité de Saint-Dizier, Chaumont, Vitry-le-François, Bar-le-Duc et les alentours. Plusieurs émissions sont diffusées sur notre chaîne : 15′ Info, Agenda, Météo, LOCO ainsi que des documentaires. L’ensemble des contenus sont créés par notre équipe avec la vocation de mettre en avant les initiatives locales. Des éditions spéciales viennent également compléter la grille existante en cas d’évènements majeurs.

PS : il est possible que ces chaînes ne soient pas encore accessibles sur votre Freebox à l’heure où vous lisez l’article. Il faudra faire preuve d’un peu de patience, elles seront disponibles aujourd’hui.

