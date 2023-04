Deux nouvelles chaînes réservées aux adultes intègrent Freebox TV

La Freebox toujours plus chaude !

La Freebox propose déjà une offre importante de chaînes et services X. Avec l’accord signé entre Free et SPI, deux nouvelles chaînes adultes sont désormais disponible sur le service TV de Free

EroX, sur le canal 385 de Freebox TV, est une chaîne qui propose une sélection des meilleurs contenus érotiques réservée aux plus de 16 ans. Erox présente une grande variété de films érotiques de qualité dédiés à la sensualité et l’érostisme.

EroXXX est quant à elle disponible sur le canal 386 et propose une sélection des meilleurs contenus pornographiques, donc réservée au plus de 18 ans. Eroxxx présente une grande variété de films de genres pornographiques tels que altporn, amateur, fétichiste, et beaucoup d’autres encore.

Ces deux nouvelles chaînes sont disponibles dans un nouveau pack nommé MaxXx est proposé au tarif de 6,99€/mois . Il intègre les chaînes suivantes :

171 Gametoon

194 FasnFunBox

198 FightBox

275 360 TuneBox

385 EroX

386 EroXXX

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox