La chaîne “info et découverte” Le Figaro TV vient d’être lancée sur la TNT et sur la Freebox

La chaîne Le Figaro TV de débuter ses programmes, à 19h pile.

Nous vous l’avions annoncé et c’est désormais effectif, la nouvelle chaîne Le Figaro TV vient de débuter ses programmes sur la TNT Francilienne mais également sur la Freebox, canal 904, ainsi que sur les autres box.

Cette nouvelle chaîne se définit comme n’étant pas uniquement comme une chaîne d’information, ni une chaîne de polémiques et d’affrontements mais une chaîne pour comprendre le monde qui nous entoure: ses défis, ses enjeux, ses beautés et ses promesses. Le Figaro TV propose ainsi des émissions culturelles, patrimoniales, et traitera de l’histoire, la découverte et l’art de vivre au travers de documentaires, des magazines, des reportages et des retransmissions de spectacles vivants.

Chaque jour Le Figaro TV diffuse 3 heures de programmes, dont un rendez-vous quotidien dédié à l’Ile de France. On pourra également y retrouver les émissions phares du Figaro déjà proposées sur son site web comme les « Clubs » (Politique, International, Idées, Culture) ou « Le Buzz TV », mais aussi de nouveaux magazines thématiques (« En Privé », « Paris d’école », « Le Figaro la nuit », « Le Figaro Immo »…)

