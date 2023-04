Warner présente Max sa nouvelle plateforme regroupant HBO et Discovery

Ce service sera lancé fin mai aux États-Unis mais l’Europe devra attendre 2024.

La fusion HBO Max et Discovery+ est officielle, après des années de discussions et du retard. Le groupe Warner Bros. Discovery a annoncé hier le lancement prochain de Max, avec une première installation aux États-Unis le 23 mai prochain.

Sur ce territoire, l’offre sera facturée 15.99$/mois dans sa formule classique, mais une offre avec de la publicité est disponible à 9.99$/mois et une formule plus complète avec notamment la 4K sera proposée à 19.99$/mois. En terme de contenus, Max doit être plus généraliste et intégrer par exemple des émissions de télévision et de télé-réalité en plus des contenus HBO et Discovery.

Une stratégie pour pousser à installer la plateforme dans les habitudes de visionnage des consommateurs selon Julia Alexander, directrice de stratégie chez Parrot Analytics : “La suppression de HBO du nom confirme le discours qui dit que nous ne sommes pas seulement une maison pour du contenu premimum. Nous sommes la maison pour tout ce que vous voulez regarder”.

“Vous ouvrez HBO Max une fois par semaine et vous ne l’ouvrirez peut-être pas avant le reste de la semaine. Ils veulent que vous l’ouvriez deux, trois ou quatre fois par semaine. Les programmes non-scénarisés crée cet engagement accru”. Parmi les annonces qui ont marqué la conférence, le projet d’une série basée sur les livres Harry Potter a particulièrement fait parler de lui.

Your Hogwarts letter is here. Max has ordered the first ever #HarryPotter scripted television series, a faithful adaptation of the iconic books. #StreamOnMax pic.twitter.com/3CgEHLYhch — HBO Max (@hbomax) April 12, 2023

Aucune date n’est cependant annoncée pour un lancement en France, bien que le groupe ait déjà annoncé avoir des ambitions pour le marché et prévoit son arrivée en automne 2024. Pour l’heure, l’accès aux contenus HBO est proposé dans le Pass Warner d’Amazon Prime Video.



Source : Les Numériques

