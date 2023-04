Deux applications non officielles Freebox se mettent à jour

De nouvelles versions de “Zapette pour Freebox” et “Camarade” sont disponibles sur iOS.

Votre télécommande est perdue ou à court de piles ? Une solution existe, à savoir télécharger une application pour piloter Freebox TV. Sur iOS, l’application Zapette pour Freebox permet comme beaucoup d’autres d’utiliser son smartphone comme télécommande d’appoint pour la Freebox Révolution. Pratique à condition de se connecter sur le réseau Wi-Fi de la Freebox pour l’utiliser.

Dans une nouvelle version 2.07 disponible sur l’App Store, le développeur a effectué des modifications esthétiques de l’icône et de quelques touches pour éviter les problèmes de droits d’auteur. En effet, Free fait actuellement pression sur les applications de télécommande virtuelle Freebox dont le nom s’apparente à sa marque ou l’esthétisme est jugé trop proche de ses équipements. Pour l’heure, Zapette pour Freebox n’a pas changé de nom.

Utile et complète, l’application Camarade pour Freebox V6 reçoit aussi une nouvelle mise à jour 1.14 sur iOS avec au programme une toute nouvelle icône, la correction de bugs et une amélioration des performances. Cette app vous permet d’accéder à différentes informations comme l’état de la Freebox et de votre connexion internet, les températures, le journal d’appels, les périphériques réseau en ligne, une liste des enregistrements TV.

Une fonction “Qui pompe ma box” vous affiche en temps réel qui utilise le plus de bande passante. C’est très pratique pour voir s’il y a des utilisations anormales qui pourraient ralentir votre réseau ou tout simplement pour optimiser les petites connexions.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox