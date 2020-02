Freebox Delta: une vague d’améliorations arrive concernant Alexa, dont la compatibilité avec Apple Music

Apple Music est attendu sur Freebox Delta depuis son intégration sur Alexa, mais le service de streaming tarde à arriver. Un développeur Freebox a annoncé qu’il arriverait avec plusieurs améliorations de l’assistant vocal.

Si une mise à jour du player permet dorénavant d’utiliser Apple Music sur sa Freebox Delta via iPhone ou iPad grâce à une amélioration du système d’AirMedia, l’implémentation du service dans l’assistant vocal d’Amazon est toujours attendue. L’intégration d’Apple Music se fera en même temps que plusieurs améliorations de l’assistant vocal sur Freebox Delta.

Alexa sur Freebox Delta va être amélioré

Depuis août dernier, Amazon a dévoilé un nouveau skill permettant d’utiliser Apple Music à la voix avec Alexa. Cependant, depuis cette annonce, le service n’est tout simplement pas utilisable sur la dernière arrivée de Free. Lorsque l’on essaye d’utiliser le service, Alexa répond systématiquement “Apple Music n’est pas pris en charge sur cet appareil“, alors que le skill est bien disponible sur le store Amazon.

Face à l’impatience des abonnés, les développeurs avaient alors expliqué que pour rendre la Freebox Delta compatible avec Apple Music, il y avait une part de développement à réaliser côté Free. Plus aucune nouvelle sur le sujet depuis, hormis la mise à jour permettant d’utiliser AirMedia pour envoyer sa musique sur le player depuis son iPad ou iPhone. C’est dans un topic sur le bug tracker que le développeur Thibaut Freebox a expliqué que le service de streaming d’Apple sera implémenté à Alexa en même temps que de “nombreuses améliorations, implémentations de skills pour Alexa “.

On peut donc s’attendre à une amélioration générale de l’assistant vocal d’Amazon sur la Freebox, mais il faudra être patient. En effet, “le développement sera global” et pas au coup par coup” explique Thibaut sur le bug tracker. Il n’a cependant pas révélé quelles implémentations de skills étaient prévues (excepté Apple Music), ni sur quoi porteraient les améliorations et encore moins de date pour cette grosse mise à jour.

Pour en savoir un peu plus sur le fonctionnement du bugtracker et le suivi des bugs des Freebox, nous avons réalisé une interview d’Angélique Gérard qui explique point par point le traitement de ces bugs. Vous pouvez retrouver cette interview dans cette édition de Totalement Fibrés , au time-code 11:48.

A noter également que le développeur s’est exprimé sur la dernière mise à jour du player Free-Devialet et a expliqué qu’il s’agissait “d’une légère modification dans le code qui ne modifie rien au niveau utilisateurs. Ce n’est ni un correctif, ni une implémentation. “