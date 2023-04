Free Mobile – Mon Compte : le suivi conso et les services sont à nouveau accessibles

Retirée des magasins d’applications puis rendue inaccessible à ses utilisateurs, l’application Free Mobile – Mon Compte permet à nouveau d’accéder au suivi de consommation et aux factures.

La seule application pour gérer son forfait et sa conso peut à nouveau servir à ceux qui ne l’ont pas supprimée. Retirée de l’App Store et du Google Play Store mi-juillet 2022 à la demande de l’opérateur, Free Mobile – Mon Compte est par la suite restée accessible aux utilisateurs l’ayant téléchargée avant son retrait. Mais depuis le mois de mars, il n’est possible d’accéder aux contenus des données de consommation, mais aussi à tous les services, les options et les factures. Tout ces éléments laissaient penser à une fin d’aventure pour tout le monde. Finalement, les abonnés peuvent à nouveau l’utiliser, en attendant le lancement d’une application officielle de Free Mobile laquelle est en cours de développement.

“’L’application non officielle de suivi conso « Mon Compte Pour Free-Mobile » fonctionne à nouveau depuis la refonte de l’espace abonné Free Mobile ! Si vous l’aviez supprimée, vous pouvez la retrouver dans « Achats » sous iOS”, fait savoir sur Twitter Tiino-X83, le “petit fouineur” de la communauté Free.

Cette application permet de suivre très facilement sa consommation d’appels, SMS, MMS et data sur iOS et Android, mais aussi d’accéder au hors-forfait et au détail des factures, à la messagerie visuelle ou encore aux cartes de zones de couverture de l’opérateur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox