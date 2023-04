Les nouveaux services de replay gratuits vont arriver très rapidement sur toutes les Freebox

Trois nouveaux replay disponibles très rapidement pour tous les abonnés Freebox.

Nous vous annoncions mardi que 3 nouveaux services de replay gratuits édités par BFM-RMC avaient été intégrés sur la Freebox Pop et plus généralement sur toutes les versions d’OQee. Et, avec raison, certains d’entre vous demandent si ceux-ci vont également arriver sur les autres Freebox. Et bien “oui” nous confirme Free. C’est uniquement pour des raisons techniques que ces services n’ont pas été déployés sur les différentes Freebox, mais celles-ci sont sur le point d’être résolues. Il se peut même qu’ils soient disponibles dès potron-minet.

Pour rappel, ces 3 nouveaux services sont RMC BFM Play : BFM Régions, RMC Info Talk Sport et RMC BFM « Exclus ». Vous pouvez découvrir leurs contenus dans notre précédent article.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox