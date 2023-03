Free qualifié pour obtenir de nouvelles fréquences mobile dans les Caraïbes

Free va pouvoir participer aux enchères pour de nouvelles fréquences dans les Caraïbes.

Free a lancé ses offres dans les Caraïbes, avec un forfait très attractif à 9,99€/mois. Pour continuer à se développer dans ces départements d’outre-mer, l’opérateur a participé aux procédures pour l’attribution des fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 ‑ 3,8 GHz en Guyane, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin, et dans les bandes 900 MHz et 2,1 GHz à Saint-Barthélemy, en septembre dernier auprès de l’ARCEP

L’Autorité des télécoms vient d’annoncer les résultats de cette première étape et Free est qualifié pour participer aux enchères sur les différents territoires :

Procédures d’attribution des fréquences en Guyane

Au terme de l’instruction des dossiers, l’Arcep a conclu que les sociétés Digicel AFG, Free Caraïbe, Orange Caraïbe et Outremer Telecom :

sont qualifiées pour les procédures d’attribution des fréquences en bande 700 MHz et 3,4 ‑ 3,8 GHz ;

ont souscrit aux quatre engagements prévus par le cahier des charges et pourront obtenir chacun, au terme de la présente procédure, un bloc de 5 MHz duplex dans la bande 700 MHz.

Les quatre candidats sont désormais autorisés à participer aux phases d’enchère principale pour l’attribution des deux blocs de 5 MHz duplex encore disponibles dans la bande 700 MHz et pour l’attribution de la bande 3,4 – 3,8 GHz en Guyane.

Procédures d’attribution des fréquences à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Au terme de l’instruction des dossiers, l’Arcep a conclu que les sociétés Dauphin Telecom, Digicel AFG, Free Caraïbe et Orange Caraïbe :

sont qualifiées pour la procédure d’attribution des fréquences en bande 700 MHz et 3,4 – 3,8 GHz à Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;

ont souscrit aux quatre engagements prévus par le cahier des charge et pourront obtenir chacun, au terme de la présente procédure, un bloc de 50 MHz dans la bande 3,4 – 3,8 GHz à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Les sociétés Free Caraïbe et Orange Caraïbe sont qualifiées :

pour la procédure d’attribution du bloc de 4,8 MHz duplex en bande 900 MHz à Saint-Barthélemy ;

pour la procédure d’attribution du bloc de 5 MHz duplex en bande 2,1 GHz à Saint-Barthélemy.

Les quatre candidats sont désormais autorisés à participer aux phases d’enchère principale pour l’attribution des blocs de 10 MHz encore disponibles dans la bande 3,4 – 3,8 GHz et pour l’attribution de la bande 700 MHz à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Free Caraïbe et Orange Caraïbe sont également autorisés à participer aux phases d’enchère principale pour l’attribution du bloc de 4,8 MHz duplex en bande 900 MHz et pour l’attribution du bloc de 5 MHz duplex en bande 2,1 GHz à Saint-Barthélemy.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox