Android : de nombreuses failles sur plusieurs smartphones repérées par Google

Certains modèles de processeurs de Samsung sont des véritables passoires explique Google, qui alerte sur des risques pour de nombreux modèles de smartphones.

Le laboratoire de cybersécurité de la firme américaine, Project Zero, a lancé l’alerte ce jeudi sur 18 failles de sécurités repérées sur des processeurs Exynos qui équipent des modèles Samsung, Vivo mais aussi certains smartphones de Google. Voici la liste des

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy M33, M13 et M12

Samsung Galaxy A71, A53, A33, A21, A13, A12, A04

Vivo X70, X60, X30

Vivo S15, S16, S6

Google Pixel 6 et Pixel 7

Les montres dotées de la puce Exynos W920

Parmi ces défaillances, quatre sont particulièrement sérieuses en permettant l’exécution de code à distance. « Les tests conduits par Project Zero confirment que ces quatre failles permettent à un attaquant de compromettre un téléphone à distance sans aucune interaction de l’utilisateur et en ne nécessitant que de connaître le numéro de téléphone de la victime » explique le géant américain. Des hackers pourraient ainsi accéder aux données d’un utilisateur à son insu.

Les constructeurs ont tous été prévenus et différents correctifs de sécurité devraient être déployés et le laboratoire précise que les Pixel 6 et 7 en ont déjà bénéficié. En attendant, il est conseillé, sur les modèles listé, de désactiver les appels par WiFi ou 4G.

Source : Frandroid

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox