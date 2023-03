Totalement Fibrés : ça buzz sur la future Freebox, gros coup de Free sur la TV…

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé en direct, afin d’être au plus proche de l’actualité.

Aujourd’hui, nous allons aborder de nombreuses nouveautés sur Freebox TV mais aussi sur le buzz enfin lancé autour de la Freebox qui doit sortir cette année. Vous pourrez également retrouver nos chroniques habituelles comme le Up and Down ou encore le chiffre de la semaine.



