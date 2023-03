Des mesures drastiques face aux problèmes de fibre, Oqee Ciné, un coup d’épée dans l’eau ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Oqee Ciné vécu comme un “non-évènement” pour plusieurs Freenautes

Hier a été lancée la nouvelle plateforme AVOD de Free pour l’ensemble des abonnés Freebox avec TV. Si le lancement d’un nouveau service innovant de la part d’un opérateur (une plateforme de vidéo à la demande gratuite et incluse dans une offre télécom) a fait du bruit, certains s’attendaient à plus : des innovations en terme d’équipement, voir même une nouvelle Freebox… Free n’était pourtant pas vraiment attendu sur ce segment, mais la surprise n’a pas été au goût de certains abonnés, quand d’autres ont salué la proposition.

Des premiers retours plutôt positifs

Nouveau service gratuit oblige, de nombreux abonnés ont laissé sa chance à Oqee Ciné. Avec 300 films et séries disponibles, le catalogue au lancement a le mérite d’être assez varié à défaut de proposer des quantités astronomiques de contenus, mais les retours d’expérience sont assez bons après à peine un jour d’existence.

Les solutions drastiques pour lutter contre les malfaçons dans la fibre optique

Un acte symbolique en réponse au travail parfois peu précautionneux de certains techniciens intervenant sur les réseaux. Le vendredi 24 février, le Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique ont frappé fort pour dénoncer les “plats de nouilles” et la mauvaise qualité du déploiement de la fibre optique. En effet, les élus de nombreuses communes de Haute-Savoie ont lancé une alerte publique et se sont réunis pour bloquer physiquement les accès aux NRO (noeuds de raccordement optique) dans les communes de Fillière, Saint-Pierre-en-Faucigny, La Balme-de-Sillingy, Bons-en-Chablais et Saint-Julien-en-Genevois. Ici, pas de chaînes, ou de soudure, mais une solution bien plus frontale : d’énormes blocs de pierre ont été déposés devant les portes d’entrée. Une idée assez radicale, mais qui a été globalement saluée au vu des problèmes connus lors du déploiement et de l’entretien de la fibre optique.

Où est la logique des prix des forfaits mobiles ?

En Italie, Iliad se démarque aujourd’hui avec 5 forfaits dont une offre 5G et un abonnement data only, une stratégie différente dans un marché qui l’est tout autant. Le premier forfait est une série limitée 4G comprenant 130 Go de data, les appels et SMS illimités pour 8,99€/mois. Pour la même enveloppe de data, Free Mobile propose son offre Série Free à 14,99€/mois pendant 1 an avant de basculer vers son forfait le plus musclé.

liad Italia commercialise sans surprise un forfait 5G, lequel intègre 150 Go à consommer dans le pays, avec les appels et SMS illimités, au prix de 9,99€/mois. En France, Free Mobile propose la 5G uniquement sur son offre 210 Go à 19,99€/mois. Pour les utilisateurs 4G, la filiale italienne d’Iliad permet également de s’abonner à un autre forfait, incluant cette fois 100 Go au prix attractif de 7,99€/mois, de quoi faire rêver dans l’hexagone à l’heure où les opérateurs revoient leurs prix à la hausse. Réelle originalité, Iliad Italia pense aux consommateurs dont l’envie est de consommer des données uniquement avec un forfait 300 Go data only à 13,99€/mois. C’est l’offre la plus onéreuse de l’opérateur à ce jour. Cependant, certains considèrent que ces offres sont un poil trop proches, tant en terme de prix qu’en terme de data.

Le démarchage téléphonique régulé n’empêche pas le contrôle

Dorénavant, le démarchage téléphonique des consommateurs est autorisé uniquement du lundi au vendredi, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures. Il est donc, en revanche, interdit le samedi, le dimanche et les jours fériés. Un changement globalement salué, mais qui laisse encore circonspect concernant l’application réelle de cette réglementation mise en place le 1er mars dernier. Ainsi, certains rappellent l’existence d’outils utiles pour bloquer ce type d’appels indésirables.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox