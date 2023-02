A contrario de Free Mobile, Iliad séduit avec une armada de forfaits variés en Italie

En Italie, Iliad se démarque aujourd’hui avec 5 forfaits dont une offre 5G et un abonnement data only.

Iliad Italia fêtera ses 5 ans à la fin du mois de mai. Sa “rivoluzione” est un réel succès puisque l’opérateur compte aujourd’hui plus de 9,5 millions d’abonnés sur le mobile. Ses activités apparaissent aujourd’hui rentables, portées par des performances commerciales de haut de vol. Dans des conditions de marché très concurrentielles, ses rivaux n’hésitant pas à lancer des offres agressives, Iliad a pour l’heure signé 18 trimestres consécutif comme meilleur recruteur avec un gain de plus de 250 000 nouveaux abonnés par trimestre en 2022, en attendant les résultats pour le 4e trimestre, le 16 mars prochain.

Côté offres, l’opérateur se démarque de Free Mobile et ses trois forfaits, une stratégie différente dans un marché qui l’est tout autant. Aujourd’hui, Iliad Italia affiche pas moins de 5 forfaits. Le premier est une série limitée 4G comprenant 130 Go de data, les appels et SMS illimités pour 8,99€/mois. Pour la même enveloppe de data, Free Mobile propose son offre Série Free à 14,99€/mois pendant 1 an avant de basculer vers son forfait le plus musclé.

Iliad Italia commercialise sans surprise un forfait 5G, lequel intègre 150 Go à consommer dans le pays, avec les appels et SMS illimités, au prix de 9,99€/mois. En France, Free Mobile propose la 5G uniquement sur son offre 210 Go à 19,99€/mois. Pour les utilisateurs 4G, la filiale italienne d’Iliad permet également de s’abonner à un autre forfait, incluant cette fois 100 Go au prix attractif de 7,99€/mois, de quoi faire rêver dans l’hexagone à l’heure où les opérateurs revoient leurs prix à la hausse.

Réelle originalité, Iliad Italia pense aux consommateurs dont l’envie es de consommer des données uniquement avec un forfait 300 Go data only à 13,99€/mois. C’est l’offre la plus onéreuse de l’opérateur à ce jour.

Enfin, tout comme Free Mobile, un forfait voix est également commercialisé avec appels et SMS illimités et 40 Mo de données au tarif de 4,99€/mois. A titre de comparaison, le forfait 2€ de Free Mobile intègre 2h d’appels avec les SMS/MMS illimités ainsi que 50 Mo de data. Avec le booster 1 Go et appels illimités, le prix grimpe à 6,99€/mois. L’offre d’Iliad Italia peut ainsi se présenter comme un entre-deux. La stratégie diffère donc entre les deux opérateurs. Lorsque Free Mobile a longtemps fait le choix de deux forfaits avant le lancement de son offre intermédiaire en 2018 afin de relancer la machine à gagner des abonnés, Iliad Italia n’hésite pas à développer sa gamme de manière plus variée.

