Orange dévoile les premiers résultats de son test d’un réseau 5G Stand Alone privé

Le MWC 2023 de Barcelone est l’occasion pour les géants de la tech de faire la démonstration de leurs avancées technologique, Orange n’est pas en reste.

L’opérateur a testé le premier réseau expérimental 5G “Stand Alone”, soit doté un coeur de réseau pensé pour la nouvelle génération de téléphonie mobile, multicloud et natif cloud de bout en bout. Il annonce ainsi les premiers résultats des tests de Pikeo.

Ce réseau expérimental, le premier en Europe lors de son lancement en juin 2021″ constitue une avancée majeure et souligne le leadership d’Orange dans la conception des réseaux du futur” explique l’opérateur historique. Jusqu’à présent, l’expérimentation réservée aux salariés internes se déroulait sur deux sites en France. L’expérimentation sera prochainement étendue à un troisième site, en Espagne également pour une utilisation interne.

Le déploiement de réseaux privés 5G dans des environnements cloud crée de nouvelles opportunités de cas d’usages, notamment pour les usines intelligentes afin de supprimer les frontières entre connectivité réseau et applications du numérique. Le réseau 5G SA Pikeo multicloud est déployé de deux façons : sur une infrastructure Telco Cloud ou sur un Cloud ou une architecture hybride.

La vision d’Orange en tant qu’opérateur de télécommunications tirant parti des données et des logiciels, va transformer ses activités et la façon dont l’entreprise construit, déploie et exploite ses futurs réseaux. L’automatisation, la désagrégation, le cloud, les données et l’IA joueront un rôle clé dans cette démarche, en permettant aux réseaux de fonctionner plus rapidement (notamment avec des déploiements 300 fois plus rapides, la détection des anomalies 100 fois plus rapide, et la mise à jour immédiate des paramètres de sécurité, lorsque nécessaire).

Grâce au déploiement et à la mise en œuvre réussis de ce réseau expérimental pendant plus d’un an, Orange a acquis une expérience inestimable sur l’automatisation des réseaux 5G SA natifs cloud. L’expérience a également permis à Orange de renforcer son savoir-faire d’intégrateur technologique avec de nombreux partenaires tels que Dell Technologies, AWS, Casa Systems et Hewlett Packard Enterprise, mais également Amdocs, Arista, Mavenir et Xiaomi, tout en précisant les besoins nécessaires en matière de compétences et de transformation.

Cette expérimentation a ainsi pu montrer que le réseau 5G peut être redéployé automatiquement en moins d’une heure, contre plusieurs jours ou semaine sur le réseau existant. Il permet également une détection automatisée des anomalies sur les réseaux mobiles bien plus rapide, grâce à des fonctionnalités précises et automatisées de détection des anomalies via un tableau de bord permettant de mieux identifier les problèmes. De plus, la consommation d’énergie peut être optimisée grâce à l’extinction et l’allumage automatique du réseau privé 5G d’une entreprise…

Au MWC 2023, Orange et ses partenaires clés HPE, Casa Systems et AWS dévoileront deux exemples concrets de cette mise en œuvre :

Sur le stand AWS, une démonstration du réseau privé mobile 5G présentera les possibilités de diffusion de vidéos haute définition dans le domaine du sport.

Le stand HPE présentera une orchestration de bout en bout du slicing 5G, notamment des capacités de détection des anomalies et d’autoréparation automatisées.

Le réseau 5G stand-alone ne sera pas réservé aux entreprises, le lancement de cette technologie utilisant un coeur de réseau 5G et permettant d’accéder aux performances optimales de la nouvelle génération de téléphonie mobile est prévu en 2023 dans l’Hexagone, y compris pour le grand public.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox