Clin d’oeil : un “serial coupeur” s’attaque à la fibre 5 fois depuis son installation

Un mystère persiste à Lille, dans la rue Brûle-Maison : qui s’attaque aux câbles apportant la fibre optique ?

Des faits répétés qui énervent grandement les habitants. Fabien, habitant du quartier, est lassé en indiquant la fibre toute neuve installée : “ il vient d’être changé. J’ai remis un morceau de gaine autour. C’est la cinquième fois depuis le mois de juin dernier, quand on nous a installé la fibre, qu’il est sectionné.’

Ce câble installé en façade permet l’accès au très haut débit à de nombreux appartement et sa dégradation en impacte tout autant. Des actes de sabotage ont en effet eu lieu le 7 août dernier, puis le 8 et 22 novembre, le 11 janvier et finalement, plus récemment le 14 février. Si Orange, en charge du réseau dans le secteur, a réparé à chaque fois, les délais varient : “quelques jours, des semaines” indique Fabien.

“Le problème c’est que la ville a été câblée par Orange, mais quand vous êtes chez un autre fournisseur d’accès, il faut d’abord qu’un technicien de votre opérateur passe faire une constatation pour qu’ensuite seulement Orange intervienne… Et on ne peut pas demander de goulotte de protection en acier, car le dispositif n’est pas sur notre façade” raconte-t-il.

Le souci n’est d’ailleurs pas isolé, un peu plus loin chez Fleurus Copy dans la même ville, le problème a également été observé en automne dernier, encore une fois juste après l’installation. Les théories vont bon train : “on a tout entendu. Certains techniciens laissent entendre que ça pourrait être un technicien viré et remonté contre Orange. D’autres évoquent des dealers, qui pourraient prendre ça pour des câbles de vidéosurveillance…” expliquent Fabien et sa compagne.

Si une plainte leur avait été suggérée, les démarches n’ont pas pu aboutir du fait que le câble ne soit pas situé sur la façade. Une protection mise en place par l’opérateur lui même, ou un regroupement important de riverains pourrait peut être faire évoluer les choses.

Source : Nord éclair (version papier)

