Orange commence à mettre en avant son assistant vocal Djingo avec une nouvelle pub

Le lancement de Djingo n’a pas été très concluant pour Orange, mais Stéphane Richard veut le mettre plus en avant cette année. L’opération a commencé, avec une nouvelle publicité dédiée à son assistant vocal.

Après la déception du lancement de Djingo, qui a été vendue à un peu plus de 1000 exemplaires depuis son lancement fin 2019, Stephane Richard avait annoncé vouloir corriger le tir en 2020 et mettre plus en avant son speaker. Aussitôt dit aussitôt fait, l’opérateur a publié sur sa chaîne YouTube une nouvelle publicité présentant l’enceinte connectée.

Ce spot met en scène deux amoureux utilisant Djingo dans la maison, tout en étant inséparable (littéralement). Plusieurs utilisations possibles de l’assistant vocal sont démontrées : ajouter un article à sa liste de course, lancer une musique ou un film… Avec son slogan “Laissons faire la parole”, l’opérateur explique qu’il n’y a pas besoin pour les deux amoureux de se séparer pour effectuer ces tâches, il suffit de demander.