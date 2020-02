Sosh et RedBySFR Réunion lancent leurs promos d’été

Les soldes d’été ont débuté le 1 février à La Réunion, et les opérateurs historiques de l’île sont au rendez-vous.

RedBySFR Réunion a été le premier à dégainer son offre promotionnelle à 14,99€/mois pendant 6 mois au lieu de 19€99.

Sans engagement et disponible jusqu’au 23 février, ce forfait inclut les appels, SMS et MMS en illimités, ainsi que 100Go pendant 6 mois (puis 50Go) de data à La Réunion. Le forfait est également utilisable depuis la France, l’Union européenne et les DOM pour les appels, SMS et MMS, mais également pour la data avec une enveloppe data de 15Go.

Sosh Réunion a quant à lui lancer son offre à prix réduit pendant 1 an ce matin, en proposant sa formule 60Go à 9€99 au lieu de 19€99.

Sans engagement et disponible aux nouveaux abonnés ainsi qu’aux clients clients Sosh (hors komzot) jusqu’au 24 février, ce forfait inclut les appels, SMS et MMS en illimités, ainsi que 60Go de data à La Réunion sans condition de durée à contrario de RedBySFR. Le forfait est également utilisable depuis la France, l’Union européenne et les DOM pour les appels, SMS et MMS, mais également pour la data avec le quota restant de l’enveloppe des 60Go.

Du coté de Free Réunion l’opérateur semble rester sur le mode pilote automatique et continue de surfer sur son offre unique à 9€99 incluant les appels, SMS et MMS en illimités, ainsi que 50Go de data à La Réunion + 25Go de roaming dans l’union Européenne et les DOM.