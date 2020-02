Smartphones pliables : le Galaxy Fold de Samsung devrait bientôt avoir un successeur

Samsung préparerait un successeur au Galaxy Fold. Celui-ci pourrait débarquer plus tard dans l’année. Cela laisserait un choix entre deux formats pour l’utilisateur.

Après un smartphone Galaxy Fold qui se plie sur un axe vertical à la manière d’un livre, Samsung devrait dévoiler le 11 février prochain un modèle Galaxy Z Flip qui se plie sur un axe horizontal à la manière d’un calepin comme le Motorola Razr dévoilé entre temps. Mais le constructeur sud-coréen a-t-il changé de format ? La question se pose alors que ce second modèle a longtemps été attendu sous le nom Galaxy Fold 2.

Selon Galaxy Club, Samsung n’aurait pas abandonné le nom Galaxy Fold, malgré les problèmes rencontrés avec la première version de l’appareil et une version corrigée qui révélait un design à peaufiner (comme nous l’avions noté lors de notre propre test du Galaxy Fold). Le constructeur sud-coréen aurait même prévu de le présenter durant l’année 2020.

Samsung pourrait alors proposer les deux formats et répondre à deux attentes côté consommateurs : celle d’un smartphone pouvant devenir une tablette et celle d’un smartphone pouvant devenir plus compact une fois dans la poche. Il va maintenant falloir attendre les prochains mois et les éventuelles fuites sur cet hypothétique Galaxy Fold 2 pour en savoir davantage. Et il y a peu de chances que ce soit dans les prochains jours, avec tout le bruit autour d’un Galaxy Z Flip.