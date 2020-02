Galaxy Z Flip : le prochain smartphone pliable de Samsung se montre dans une vidéo de prise en main

Le smartphone pliable Galaxy Z Flip a de moins en moins de secrets à mesure que sa présentation officielle par Samsung se rapproche. Après un nom, des caractéristiques et des visuels, voici à présent une vidéo de prise en main.

L’événement Unpacked du 11 février permettra de découvrir les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra, nouveaux smartphones haut de gamme de Samsung, mais également un Galaxy Z Flip, second modèle pliable du géant sud-coréen après un Galaxy Fold que la rédaction a pu tester pendant deux semaines.

En amont de cette présentation officielle, les fuites s’enchaînent. Plus récemment, une vidéo de prise en main a mis en scène l’appareil, confirmant le design choisi par la firme sud-coréenne, soit le même que le Motorola RAZR :

Samsung Galaxy Z Flip – First Hands On Video pic.twitter.com/4b8Uzt5kRB Ben Geskin (@BenGeskin) February 2, 2020

En termes de caractéristiques, rappelons que les attentes portent sur un chipset Snapdragon 855+ avec 8 Go RAM et une batterie 3 300 mAh rechargeable en filaire 15 Watts (via le filaire) ou en 9 Watts (via le sans-fil). L’écran AMOLED souple à l’intérieur du Galaxy Z Flip offrirait une diagonale de 6,7 pouces et une définition 2 636 x 1 080 pixels, tandis que l’écran externe afficherait l’heure et les notifications sur une diagonale de 1,06 pouce et dans une définition 300 x 116 pixels. Le stockage proposerait 256 Go, sans possibilité d’extension par MicroSD. Pour la photo, on aurait un double capteur 12 + 12 Mégapixels au dos et un simple capteur 10 Mégapixels pour les selfies, logé dans un poinçon.