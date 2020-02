Baromètre mobile nPerf 2019: Orange toujours en tête, Free deuxième sur la 4G

nPerf vient de dévoiler son baromètre annuel des connexions Internet mobiles en France métropolitaine. Si Free se retrouve dernier au classement général, plombé pour la dernière année par l’itinérance Orange, il prend la deuxième place sur la 4G.

Développée par DegroupTest, l’application mobile nPerf permet d’évaluer la qualité de sa connexion mobile 2G/3G/4G/Wi-Fi en effectuant un test de débit, un test de navigation et un test de streaming vidéo. Au cours de l’année 2019, les utilisateurs de l’application mobile nPerf ont réalisé 1.9 millions de tests sur les réseaux cellulaires de Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free. nPerf explique qu’il “propose l’étude sur la qualité de l’Internet mobile reposant sur le plus grand nombre de tests en crowdsourcing en France, reflétant ainsi l’expérience réellement vécue par les utilisateurs finaux des différents opérateurs”. Le baromètre nPerf repose exclusivement sur les tests réalisés par le grand public.

Le bilan général du baromètre est positif, tous les opérateurs se sont améliorés sur l’année 2019 avec notamment une progression de 14% pour le débit descendant moyen. Toujours d’après nPerf, la France bénéficie “des performances parmi les plus élevées du monde sur le mobile”.

Toutes technologies confondues, Orange reste en tête

Encore une fois, Orange délivre la meilleure performance réseau en 2019. Avec son score de 73 819 nPoints, il est loin devant Bouygues Telecom, SFR et Free. Il reste celui qui propose le meilleur taux de réussite des tests (91.89%), les meilleurs débits (tant montant (10.33 Mb/s) que descendants (45.95 Mb/s) ), la meilleure latence (47.61 ms) et même les meilleurs résultats en navigation (68.84%) et en streaming vidéo (84.37% )

L’écart avec les autres opérateurs est non négligeable, rendant Orange “au-dessus du lot” d’après nPerf.

Bouygues garde sa deuxième place, l’écart entre Free et SFR se resserre

Bouygues quant à lui conserve sa deuxième place acquise en 2018, avec une progression stable de son score de 9%. Il creuse ainsi l’écart avec ses deux autres concurrents.

SFR quant à lui progresse également, mais a réalisé une contre-performance concernant les débits montants, seul indicateur en baisse cette année (8.78 Mb/s en 2018 contre 8.44 Mb/s en 2019). Free est derrière, toujours à la quatrième place plombé par la latence et le débit montant, mais est toujours deuxième concernant le débit descendant derrière Orange malgré une progression nette, passant de 33.19 Mb/s en 2018 à 37.36 Mb/s .

En 4G, Free prend la deuxième place derrière Orange

En 4G, Free Mobile se hisse sur la deuxième marche du podium derrière l’opérateur historique. C’est notamment sur les débits descendants que Free se démarque de ses autres concurrents, proposant un débit moyen en 4G de 43.87 Mb/s, contre 50.32 Mb/s pour Orange. Bouygues et SFR sont loin derrière sur ce point, avec respectivement un débit de 33.011 Mb/s et 35.89 Mb/s .

L’opérateur de Xavier Niel est également deuxième sur les tests de navigation et de streaming et au score général de nPerf, il décroche donc la médaille d’argent, très loin derrière Orange cependant. Free est malgré tout moins performant au niveau de la latence et des débits montants, où il est bon dernier comme pour le classement général.

Bilan global

Orange est toujours au-dessus du lot et survole la compétition. Bouygues Telecom lui se distance de ses deux autres concurrents, et l’écart entre SFR et Free se resserre, la différence des scores passant de 1506 nPoints à 1139 nPoints. Avec la fin de l’itinérance Orange cette année, rien n’est joué pour Free qui pourrait “facilement gagner 1 place voire 2″ au classement général s’il améliore ses performances sur les débits montants et la latence.