Android : le Play Store bientôt moins omniprésent

L’hégémonie du magasin d’application de Google sur son système d’exploitation est régulièrement critiquée par les autorités de la concurrence, mais cela devrait changer dès Android 14.

Un choix commun à Apple et Google, la firme de Mountain View va en effet faciliter l’accès aux magasins d’applications alternatifs. Cela serait mis en place sur Android 14 et permettrait donc d’opter pour le Samsung Galaxy Store, l’Amazon Appstore, l’AppGallery de Huawei ou encore F-Droid.

Des premiers pas en ce sens avaient été réalisés sur Android 12 mais la future version de l’OS mobile prévoit d’aller plus loin. Notamment en autorisant les mises à jour “douces”, permettant de vérifier si l’appareil d’un utilisateur remplit certains critères avant de lancer une mise à jour automatique. Ainsi, plus de risque d’une mise à jour intempestive alors que vous êtes en train d’utiliser votre application.

De plus, ces magasins pourront avoir une autorisation unique de réaliser un update pour une application, contrairement à aujourd’hui où, si une version existe sur le Play Store, Google peut s’en charger automatiquement. De plus, les magasins d’application pourront désormais demander l’accord de l’utilisateur avant l’installation d’une mise à jour.

Il ne s’agit pas d’une ouverture si opportune et d’un geste de fair play envers ses concurrents sans aucune raison. En effet, la Commission de la concurrence indienne avait déjà accusé Google d’abus de position dominante en 2022 concernant la plateforme et a été contrait à une position plus ouverte.

Source : Frandroid

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox