NRJ Mobile lance une nouvelle série limitée avec un forfait à 50Go sans engagement

L’opérateur mobile virtuel NRJ Mobile propose un forfait 50 Go à prix cassé.

Jusqu’au 9 février prochain prochain, NRJ Mobile propose un forfait mobile sans engagement à prix cassé. Pour 5,99 euros/mois, il inclut les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi qu’une enveloppe data de 50 Go en 3G/4G. À noter que le tarif promotionnel est valable durant les 6 premiers mois et que lors de la commande, il faudra compter sur 10€ supplémentaires à payer pour la carte SIM triple découpe. L’offre prend la forme d’une remise de 10€ par mois pendant les six premiers mois, au-delà, le prix repasse à 15,99 euros.

Rappelons enfin que NRJ Mobile est un opérateur mobile virtuel qui utilise les réseaux de Bouygues Télécom, Orange ou SFR.