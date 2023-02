Hausse de prix : critiqué pour sa façon d’avertir les abonnés, SFR répond

Un simple encart en bas de la facture de SFR n’est pas jugé suffisamment clair par les abonnés, mais pour l’opérateur, la critique est systématique.

Orange, Bouygues Telecom et SFR ont tous les trois décidé d’augmenter leurs prix en 2023 pour parer au contexte inflationniste et à la hausse des coûts. Si les deux premiers optent pour une prévention, parfois plusieurs mois à l’avance chez Orange ou Sosh, par mail auprès de leurs abonnés, SFR a pour sa part choisi un autre moyen.

En effet, les abonnés de l’opérateur ont parfois été surpris de voir une majoration de 0.98€ ou 0.69€ sur leur facture, apparemment sans en avoir été prévenus auparavant. Seulement, l’opérateur avait bel et bien communiqué à ce sujet, non seulement en l’annonçant en fin d’année mais surtout en intégrant un petit encart en bas de la facture. “Comme indiqué sur votre précédente facture, dans un contexte marqué par la hausse généralisée des coûts constitutifs du prix de votre service (composants électroniques, matières premières, logistique…), le montant mensuel de votre abonnement augmente de 0,98 € à compter de cette facture” explique l’opérateur sur la facture reçue par une abonné qui s’emporte : “qui lit en détail ses factures ? L’envoi d’un SMS ou d’un mail annonçant la hausse tarifaire en objet aurait été beaucoup plus clair !“.

Cette méthode si elle peut être moins directe que celle choisie par les concurrents, respecte cependant la loi obligeant l’opérateur à prévenir ses abonnés un mois auparavant d’une hausse de tarif. Et chez SFR, le problème n’est pas vraiment considéré, l’opérateur rétorquant simplement “que l’information soit donnée par mail, SMS ou via la facture, nous sommes systématiquement critiqués lorsqu’on annonce une hausse des tarifs.”

Source : 60 millions de consommateurs via Capital

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox