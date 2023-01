Sosh annonce une augmentation de tarif pour ses abonnés fixe et mobile

C’était prévu, c’est désormais officiel : les abonnés Sosh verront leur facture augmenter d’un euro à partir du mois d’avril 2023.

La tendance est à la hausse pour les prix des opérateurs télécoms. Si SFR et Bouygues ont déjà apporté leurs propres modifications aux offres d’abonnés, Orange et Sosh laissent un peu de temps aux leurs de s’adapter. Ainsi, Sosh prévient ses abonnés d’une hausse d’un euro sur leur facture mensuelle.

Comme pour ses concurrents, l’opérateur explique cette augmentation par une volonté d’absorber en partie « l’augmentation importante de nos coûts d’exploitation, en particulier de l’énergie qui alimente nos réseaux mobile et Internet ». La marque low-cost d’Orange affirme par ailleurs que l’évolution reste contenue et que cette hausse ne représente pas la totalité des augmentations des coûts d’exploitation. Cela concerne aussi bien les abonnés mobiles que fixe : tous devront payer 1€ supplémentaires à partir du mois d’avril prochain.

Ce mail a par exemple été envoyé au détenteur d’un forfait Sosh 20 Gigas à 4.99€, mais c’est également le cas pour des offres box à 29.99€/mois ou des forfaits mobiles plus conséquents à 19.99€/mois indique Numerama.

Il est cependant rappelé que vous pouvez résilier sans frais votre offre une fois le mail reçu et ce pour un délai de 4 mois, conformément à l’article L 224-33 du code de la consommation. C’est en effet le cas pour toutes les augmentations concernées par le contexte inflationniste de la part d’Orange, SFR et Bouygues Telecom. Free pour sa part a annoncé qu’il n’augmenterait pas ses tarifs pendant encore 4 ans sur ses offres mobiles historiques à 2€ et 19.99€ par mois.

