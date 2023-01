Testez en avant-première la version bêta du nouveau Webmail Free

Free propose à ses communautés de tester son nouveau service de mail en avant-première et de lui partager ses feedbacks.

Accessible en version bêta, ce Webmail propose une nouvelle interface personnalisable, plus ergonomique, plus design et adaptée au mobile afin de faire vivre à ses utilisateurs une meilleure expérience. Les utilisateurs pourront aussi choisir de bénéficier de l’affichage Dark-Mode. Ce nouveau Webmail propose

également de nouvelles fonctionnalités pour la rédaction des emails et une organisation optimisée de vos données (archivage, rangement et nettoyage plus

intuitif et simple).

Pour utiliser la nouvelle interface Webmail dès maintenant, rien de plus simple : rendez-vous ici.

Pour ceux d’entre vous qui souhaitez tester, il est à noter que :

-les contacts sur la version bêta resteront sur l’environnement de test et ne seront pas récupérés sur la version de production.

-il est possible à tout moment de se reconnecter à la version actuelle du Webmail sibesoin.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox