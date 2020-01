Molotov compte désormais 10 millions d’utilisateurs et annonce l’arrivée prochaine de nouvelles chaînes et fonctionnalités inédites

Une année 2019 très mouvementée pour Molotov mais un succès grandissant. Le service de TV par internet annonce avoir passé le cap des 10 millions d’utilisateurs.

Toujours plus ancré dans les usages en France. Un peu plus de 3 ans après son lancement, Molotov compte désormais plus de 10 millions d’utilisateurs, s’est félicité hier le service de TV par internet. Son année 2019 a notamment été marquée par une hausse de 63% du temps passé sur la plateforme et 82% d’augmentation de la prise d’abonnement. Molotov “s’impose définitivement comme un leader incontournable du secteur en France avec aujourd’hui près de 30 000 titres renouvelés quotidiennement issus de plus de 170 éditeurs et chaînes” informe un communiqué.

La plateforme peut également voir l’avenir plus sereinement après un exercice 2019 qui fut loin d’être de tout repos. Après l’échec de son rachat par Altice, Xavier Niel est venu récemment en aide à la plateforme OTT en investissant 30 millions d’euros, de quoi lui permettre de garder son indépendance et se développer. Deux ans, c’est le temps nécessaire pour arriver à l’équilibre selon la startup. Son chiffre d’affaires est actuellement en croissance, et même 2,5 fois plus important qu’en 2018 où ce dernier s’est élevé à 3,1 millions d’euros pour un résultat net négatif (18,7 millions d’euros). Le parc actif avoisine aujourd’hui les 200 000 abonnés. Depuis trois ans, Molotov a vendu près 482 000 abonnements à 291 000 utilisateurs.

De nouvelles chaînes et fonctionnalités à venir

Pour rappel, le dernier trimestre 2019 a été très actif dans l’enrichissement du catalogue de Molotov avec une accélération sur le divertissement (chaînes Viacom et Turner avec Adult Swim), l’information (Altice / NextRadioTV, RT France), le sport (Sport en France), l’ethnique avec l’intégration de chaînes en provenance d’Afrique et du Maghreb. “Après l’arrivée récente d’une « Gamer Zone » dédiée aux mordus de gaming, l’offre va s’élargir encore dans les prochaines semaines avec l’intégration de chaînes locales, régionales et étrangères, de documentaires, et d’autres surprises…”, annonce la plateforme.

En 2020, Molotov prévoit également de nouvelles fonctionnalités inédites à destination non seulement des utilisateurs mais aussi des éditeurs, avec des outils de monétisation comme le « SmartPaywall » (pour les éditeurs proposant des contenus payants) et le « SmartAdServing » (destiné aux éditeurs servant de la publicité).