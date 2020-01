Oppo devrait reprendre sa gamme Find X en 2020, avec deux nouveaux smartphones certifiés

Oppo est arrivé en France il y a deux ans, avec le Oppo Find X, smartphone haut de gamme ayant été l’un des premiers à ne proposer ni encoche ni bordures. Depuis, la gamme semblait avoir été abandonnée, mais deux modèles certifiés sont apparus ?

En effet, deux modèles ont été certifiés en Thailande sous les noms de codes « CPH2023 (Oppo Find X2) » et « CPH2025 (Oppo Find X2 Pro) » auprès de la commission nationale des communications. Les caractéristiques ont tout du haut de gamme, avec notamment une charge rapide 65W SuperVOOC, et un écran 120Hz et 2K, ou plutôt QHD 1440p.

L’un des vice-président de l’entreprise a également déclaré sur Twitter avoir pu mettre la main sur le Oppo Find X2 et a simplement annoncé “l’écran est sans égal” et même de pavaner : “Confirmé : ce sera un bouleversement !”.

Si aucune date ni prix n’a été annoncée, les smartphones pourraient être présentés lors du MWC 2020 à Barcelone le mois prochain, Oppo ayant annoncé sa présence au salon. Le fait qu’un des cadre de l’entreprise communique dessus présage également d’une présentation assez proche.Ainsi, la gamme FindX pourrait renaître cette année, après deux ans d’absence.

Source : GSMArena