Avec le retour de la chaîne YouTube d’Univers Freebox, “Totalement Fibrés” sera diffusé en direct à 17h30

Malgré le problème de piratage de la chaînes YouTube, nous pourrons vous proposer Totalement Fibrés en live dès aujourd’hui.

Nous vous annoncions lundi que la chaîne YouTube d’Univers Freebox avait été piratée et immédiatement supprimée. Après un travail avec les équipes de YouTube, la chaîne a été rétablie et tous les contenus ont pu être récupérés et sont de nouveau disponibles.

C’est pourquoi nous pourrons vous proposer de retrouver dès aujourd’hui “Totalement fibrés”, le seul magazine vidéo consacré à l’actualité de Free et des télécoms, en direct, comme tous les vendredis.

Si vous ne connaissez pas le concept de cette vidéo, la rédaction d’Univers Freebox vous y propose de retrouver l’actualité de Free de la semaine. Vous pourrez découvrir des fonctions et autres applications de votre Freebox ou de Free Mobile, des débats, nos coups de coeur et nos coups de gueule et différentes autres rubriques. La diffusion étant en direct, vous pouvez poser vos questions durant ce live et nous tenterons d’y répondre.

Pour être alerté des prochaines vidéos qui seront diffusées sur la chaîne YouTube Univers Freebox, vous pouvez vous abonner en cliquant ici.

