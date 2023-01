Piratage de la chaîne YouTube d’Univers Freebox : on vous explique le problème

La chaîne YouTube Univers Freebox a été piratée, et elle n’est pour le moment plus accessible.

Depuis ce matin, la chaîne YouTube d’Univers Freebox n’est plus accessible, et il est en est donc de même pour toutes les vidéos. Une situation qu’ont connu certains Youtubeurs comme comme Michou qui a rencontré exactement le même problème que nous, comme l’expliquaient il y a quelques mois nos confrères de Numerama.

Notre chaîne a ainsi été piratée quelques heures, et les intrus y ont diffusé un live sur la crypto-monnaie. Evidemment cette vidéo ne respectait pas les règles de YouTube et dans ce genre de cas la sanction de YouTube est immédiate, à savoir la suppression de la chaîne. Nous travaillons actuellement avec les équipes de YouTube et nous avons a priori détecté la façon dont le pirate a réussi à accéder à l’administration de la chaîne. YouTube procède actuellement à toutes les vérifications nécessaires, et nous espérons que notre chaîne et ses vidéos pourrons être de nouveau disponibles prochainement.

Nous nous excusons pour les désagréments engendrés, mais nous tenions à vous expliquer la situation.

