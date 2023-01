Les abonnés Freebox peuvent profiter gratuitement d’une multitude de chaînes et contenus en plus, voici les solutions

Pluto TV, Molotov et Mango, ou encore l’AVOD de TF1, Samsung TV Plus, voire M3U, certains abonnés Freebox peuvent accéder à une multitude de chaînes et programmes supplémentaires gratuitement.

Il arrive parfois que les services de SVOD de suffisent plus, et encore moins les chaînes de Freebox TV. Pour les abonnés en manque d’inspiration, il existe d’autres solutions gratuites à disposition. Petit tour d’horizon.

Pour les abonnés Freebox Pop et mini 4K

Il en faut pour tout le monde. Si vous êtes abonnés Freebox Pop ou mini 4K, deux applications sont aujourd’hui idéales pour découvrir de nouveaux contenus. La première n’est pas novice en la matière, il s’agit de Molotov. Le service de télévision par internet est disponible gratuitement sur les deux box Android de Free. S’il ajoute régulièrement de nouvelles chaînes gratuites non disponibles sur Freebox, il peut aussi compter sur son service de AVOD Mango sans surcoût dont le catalogue de films ne cesse de s’étendre via des partenariats importants. (Sony Pictures). En complément, Molotov a lancé des chaînes FAST, gratuites et financées par la publicité.

Autre acteur sur ce segment, Pluto TV est aussi un moyen très simple d’accéder des flux gratuits souvent très intéressants. Il suffit de télécharger l’application sur le Play Store des deux box de Free et de la lancer. Pas de compte à créer, les contenus apparaissent directement.

Gratuit et rémunéré par la publicité, le service du groupe ViacomCBS Networks International (MTV, Paramount Channel, Comedy CentralL, Game One, Nickelodeon) propose des thématiques très variées, du cinéma au sport, en passant par la jeunesse, le lifestyle, le crime, la musique, les séries cultes et les documentaires. Pluto TV propose aujourd’hui plus de 100 chaînes en France et près de 1 000 films et séries à la demande sur tous les supports. Après Starsky & Hutch le 6 janvier, 3 nouvelles chaînes ont fait leur apparition en janvier comme my Zen Fit, Pluto TV Reality et Teen Mom.

Pour les abonnés Freebox disposant d’une Smart TV Samsung

Vous ne le saviez peut-être pas, mais les abonnés Freebox peuvent bénéficier de plus de 80 chaînes gratuites. Ils doivent disposer d’un téléviseur connecté Samsung pour accéder au service Samsung TV Plus. Cela tombe bien, Free a lancé fin 2022 une nouvelle boutique sur son espace abonné proposant des Smart TV Samsung à prix Free, avec un étalement du paiement sur 30 mois.

Service AVOD (service vidéo gratuit financé par la publicité) lancé en novembre 2019, disponible sur les téléviseurs connectés Samsung à partir de 2016, l’application Samsung TV Plus donne accès de nombreux flux en direct et à la demande dans toutes les catégories, notamment le divertissement, les films et le sport . “Pas d’abonnement, pas de nouveaux frais, pas de carte de crédit, pas d’inscription ou d’appareils supplémentaires requis, juste de la télévision gratuite”, explique Samsung concernant l’entière gratuité. Pour y accéder, il suffit de démarrer le téléviseur et de lancer l’application Samsung TV Plus depuis la barre d’application située en bas de l’écran. Pour les abonnés Freebox Delta, One et Révolution Les trois box de Free permettent grâce à une simple application M3U d’accéder à une grande quantité de chaînes TV sur votre téléviseurs. Attention cependant, seuls les flux des chaînes gratuites sont légaux, mais vous pouvez par exemple trouver nombre de chaînes francophones gratuites. Pour l’installer, il faut pour commencer par se rendre sur le Freestore accessible depuis la section « Mes applications » de l’interface TV. Attention, nous vous parlons ici de l’application M3U, qui est, gratuite, il existe une autre application M3U Player qui elle est payante).

Lancez ensuite l’application. Une fois dedans, deux choix se posent à vous : saisir l’adresse du fichier M3U ou charger un fichier M3U téléchargé et copié au préalable sur le disque dur de la Freebox Delta. Nous vous suggérons cette seconde solution, plus simple à mettre en œuvre. Pour récupérer un fichier M3U, qui compile pour rappel les adresses IP de différents flux TV, il existe quelques sites. Mais d’une manière générale et comme vous le remarquerez assez rapidement, il faut passer par Google et des requêtes du type « fichier M3U fonctionnel » ou écumer les forums pour finir par en trouver des fonctionnels. Notez que vous pouvez d’ailleurs partager ceux dont vous avez connaissance dans les commentaires sous cet article. Une fois le ou les fichiers M3U récupérés, il faut les transférer vers le disque dur de la Freebox. Pour cela, ouvrir Freebox OS dans le navigateur Web grâce à l’adresse http://mafreebox.freebox.fr. Ouvrir ensuite « Explorateurs de fichiers » et dérouler l’arborescence jusqu’au dossier de votre choix. Dans notre cas, nous avons choisi « Téléchargements ». Il reste ensuite qu’à glisser / déposer les fichiers M3U vers le répertoire. Le téléchargement et le transfert sont terminés. Passons maintenant au chargement des fichiers. C’est très simple. Vous n’avez qu’à choisir « M3U sur le disque dur », parcourir l’arborescence pour arriver aux fichiers M3U et valider leur lecture. Une fois le fichier M3U ouvert et la chaîne TV chargée, on peut accéder à qu’une barre de contrôle avec boutons de lecture, mise en pause, retour et avance, en appuyant sur la flèche vers le bas sur la télécommande. Un deuxième appui affiche des infos telles que la définition d’affichage, la langue du flux ou les codecs audio utilisés. Pour accéder à la liste des canaux disponibles, il faut appuyer sur la touche retour de la télécommande. Un deuxième appui permet de fermer le fichier M3U.

TF1 et son offre AVOD

Principaux acteurs de l’AVOD en France, Pluto TV et Mango de Molotov ont été rejoints il y a plus d’un an par TF1 et M6. Le service de replay MyTF1 propose depuis une section nommée “stream“, rappelant clairement le fonctionnement des diffusions en direct proposées par son concurrent américain.

Vous pouvez ainsi retrouver sur la plateforme des chaînes gratuites financées par la publicité, allant du thriller à la comédie et le voyage en passant par des programmes et séries cultes le tout reparti dans 7 catégories : fictions françaises, séries étrangères, films, manga, divertissement, lifestyle et jeunesse. Si l’intégralité du catalogue n’est pas présent sur les Freebox, vous pourrez retrouver certaines chaînes thématiques dans le replay de TF1.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox