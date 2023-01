WhatsApp lance une nouveauté plutôt pratique

L’application de messagerie de Meta rejoint le rang des applications pouvant servir de pense-bête.

Une fonctionnalité toute simple mais bien utile vient en effet d’être déployée sur Whatsapp : il est possible de s’envoyer un message à soi même. Si intuitive qu’elle puisse paraître, cette possibilité n’était pas proposée par l’application de messagerie jusqu’à présent.

Concrètement, il suffit de créer une conversation avec soi même via l’icône disponible sur le coin supérieur droit de votre écran une fois la dernière mise à jour réalisée. Vous pourrez ainsi envoyer des messages faisant office de notes : une adresse, un rendez-vous … Contrairement à certaines applications, ici pas de doubles messages, la conversation est perçue telle qu’elle est par votre smartphone : à sens unique. Il est également possible d’envoyer des pièces jointes et la conversation est chiffrée de bout en bout.

Source : BFMTV

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox