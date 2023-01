Scaleway : la filiale Cloud d’Iliad signe un nouveau partenariat pour son datacenter le plus performant et écologique

Une nouvelle plateforme est hébergée par le DC5 de Scaleway à travers un partenariat avec Clever Cloud, spécialiste de l’automatisation informatique.

La filiale cloud de la maison-mère de Free continue de se développer. Scaleway fait en effet équipe avec un champion du cloud européen Clever Cloud pour proposer un nouveau service dédié aux développeurs, startups, PME et agences.

Nommée Web Plateform -Powered by Clever Cloud, il s’agit concrètement d’une solution permettant d’automatiser le déploiement de leurs applications web le tout sur un écosystème durable. De quoi écarter tout besoin de connaissance dans le domaine de la gestion de serveur ou d’infrastructure et avec un éventail de possibilité assez large. Ainsi, cette plateforme va permettre de réduire la délai de mise sur le marché des sites web.

« Cette nouvelle offre permet de tirer parti de la complémentarité des catalogues des deux fournisseurs, et de permettre aux clients d’élargir les possibilités combinées d’une offre audacieuse, innovante et souveraine. C’est avec plaisir que nous travaillons à nouveau avec Scaleway avec qui nos relations remontent loin dans notre histoire. C’est également au service de l’écosystème et de nos clients que nous avons construit un partenariat durable pour répondre aux attentes du marché. » Quentin Adama, CEO de Clever Cloud

Le service est hébergé sur le DC5, datacenter de Scaleway réputé pour être l’un des plus performants et écologique d’Europe. Grâce à plusieurs technologies innovantes, il consomme en effet 30 à 40% moins d’énergie et 90% d’eau de moins qu’un datacenter standard.



