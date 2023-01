Les Smart TV Samsung chez Free victimes de leur succès ?

Lancée fin novembre par Free, la boutique proposant des smart TV Samsung apparaît bien vide en ce début d’année.

Bien moins de choix une fois les fêtes passées. Depuis peu, les abonnés Freebox peuvent acheter un téléviseur connecté du géant sud-Coréen en échelonnant leur paiement sur 30 mois pour éviter une dépense trop importante d’un coup.

Cependant, force est de constater que le choix a été drastiquement réduit pour les abonnés, puisque selon nos constatations, au lieu des 8 modèles autrefois proposés couvrant une assez large de gamme en terme de taille et de définition d’image. Cependant, il n’est désormais possible que de choisir entre deux modèles UHD (et non QLED), respectivement de 43 et 50 pouces.

Il s’agit d’ailleurs des deux seuls téléviseurs qui ne bénéficiaient pas d’une promotion lors du lancement de cette boutique. Les autres téléviseurs autrefois proposés affichaient une offre préférentielle valable jusqu’au 10 janvier.

Difficile de déterminer ce qui peut causer un tel vide, potentiellement un problème de stock. Univers Freebox vous informera en cas de changement sur la boutique prochainement.

