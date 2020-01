Les abonnés 4G utilisent en moyenne 9 Go/mois de data loin de la consommation chez Free Mobile

Les utilisateurs des réseaux 4G consomment de plus en plus de data en France. Une hausse de 33% a été enregistrée en un an.

Plus la 4G se généralise plus la consommation de data augmente. Dans sa nouvelle synthèse du marché des communications électroniques en France au troisième trimestre, l’Arcep note que “52,9 millions de cartes SIM ont été actives sur les réseaux 4G ce trimestre (+6,5 millions en un an) sur un total de 76,8 millions”. En conséquence, le volume de données consommées sur les réseaux mobiles (1,4 exaoctet) continue de croître à un rythme soutenu (+50% en un an). Les abonnés des opérateurs consomment ainsi 9 Go par mois en moyenne sur les réseaux 4G (+33% en un an). A titre de comparaison, la consommation moyenne s’élevait de 7,2Go par mois fin 2018, ou encore à 8,3Go au deuxième trimestre 2019.

Pour leur part, les abonnés Free Mobile sont bien plus gourmands et dévorent dans le même temps 12.8 Go de data tous les mois. Une hausse continue que Free attribue à l’amélioration de la qualité de son réseau, tant au niveau de la couverture que du déploiement de ses antennes 700MHz.

Autre enseignement, les utilisateurs optent de plus en plus pour le mobile pour se connecter à internet : 51% des Français (+4 points en un an) l’utilise préférentiellement contre 31% pour l’ordinateur.