Zapping des Freenautes : notre sélection des meilleurs commentaires sur Univers Freebox

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des Télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Zapping”.

“On est fait pour être ensemble” dit Bouygues, les Freenautes répondent…

Bouygues Telecom continue d’augmenter ses tarifs et la pratique fait toujours autant réagir les internautes. Si certains commentaires sont particulièrement virulents envers l’opérateur, d’autres choisissent le cynisme.

Un aperçu de la Freebox V8 dans une photo ? Pas convaincus…

Un jeune étudiant a eu l’occasion de passer la journée dans le siège de Free en compagnie de Xavier Niel et de Thomas Reynaud. Des photos ont été prises pour immortaliser le moment, et des enquêteurs parmis nos lecteurs se sont demandé si la Freebox V8 était visible dans cette photo.

On a bien cherché, mais la seule piste est très vite tombée à l’eau…

Les belles images, les beaux mots des Freenautes

Le Play Store a été mis à jour sur la Freebox mini 4K, avec une nouvelle interface. Si certains sont plutôt contents d’avoir un store d’application plus joli, d’autres critiquent le manque de contenus proposés par le magasin d’application sur la Freebox. Avec une belle image en prime.

Défendre la lecture sur un livre, c’est pas toujours une mince affaire

Si les services de lecture en ligne comme Youboox, avec qui Free prévoit de continuer son partenariat, sont de plus en plus acceptés, certains amoureux de lecture préfèrent encore la sensation d’avoir un livre entre les mains. L’un de nos lecteurs a voulu faire la défense de ce mode de lecture, mais un autre Freenaute, plus terre à terre n’était pas vraiment convaincu.

La Freebox V8 arrive demain !!

Ou pas. On a failli y croire avec ce commentaire de @triphasé , mais il semble bien que nos lecteurs soient plutôt taquins. Dommage, nous aussi on est déçus ! En revanche, Thomas Reynaud a bien annoncé qu’elle arriverait dans les prochaines semaines et ça, c’est déjà un peu plus fiable comme source ! 😉