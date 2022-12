M6 se dit “serein” pour sa place sur la TNT, “les nouveaux entrants sont souvent les premiers sortis”

Pour Nicolas de Tavernost, président du directoire du groupe M6, il est peu probable que la chaîne perde sa licence.

C’est le dossier chaud du moment dans l’audiovisuel français : M6 et TF1 arriveront-ils à conserver leurs fréquences sur la TNT ? Alors que la potentielle candidature de Xavier Niel pour remplacer M6 fait parler d’elle, Nicolas de Tavernost affirme ne pas s’inquiéter.

“Je suis serein. Cela fait trente cinq ans qu’avec les équipes nous avons bâti ce groupe autour de M6, qui a toujours respecté ses engagements et ses cahiers des charges” explique-t-il au Figaro. Il rappelle également que le groupe M6 a déjà pu se montrer innovant et agile, comme une réponse aux critiques de NJJ Médias, appartenant au fondateur de Free. Une confiance s’appuyant sur des bases assez solide puisque “depuis 2015, M6 est la chaîne préférée des Français. Cinq de nos animateurs figurent dans le top 10 des personnalités télés préférées des Français. M6 a besoin de la TNT et la TNT a besoin de M6.”

Nicolas de Tavernost affirme qu’il est “difficile de créer une chaîne“, faisant appel à son expérience passée. Il explique par ailleurs que M6 a investi “massivement et perdu de l’argent durant cinq ans”, pointant du doigt qu’à “quelques exceptions près, notamment les chaînes spécialisées, l’arrivée de nouveaux entrants, malgré les promesses formulées, n’a pas considérablement enrichi le paysage audiovisuel français. Certaines chaînes vivotent aujourd’hui, d’autres ont disparu ou ont été revendues. Sur la TNT, les nouveaux entrants sont souvent les premiers sortis.”

La TNT reste un secteur important pour les chaînes selon lui. ” La TNT n’est pas simplement utile, elle est indispensable pour avoir la maîtrise du lien direct avec le public. Il existe, en effet, deux moyens privilégiés pour conserver ce lien. L’OTT, c’est-à-dire un accès via notre application actuelle 6Play sur les téléviseurs connectés, les tablettes, les ordinateurs et les smartphones. L’autre moyen, c’est la TNT, qui a des atouts très importants : elle permet un accès gratuit à M6, elle couvre la quasi-totalité de la population, notamment les zones rurales, et est économe en énergie” affirme-t-il qualifiant cette technologie pourtant vieillissante “d’assurance tous risques“.

Il ne nie pas le fait que beaucoup de Français ont accès à la télévision depuis la box de leur opérateur, mais entend rester attentif par rapport à ces partenaires. “On ne peut pas mettre demain dans leurs seuls mains le choix de ce que regardent les Français. Nous avons besoin des box, à condition de ne pas être relégué, notamment derrière les plateformes américaines” affirme-t-il. Le passage au tout-numérique, s’il faut s’y préparer, viendra progressivement d’après le président du directoire de M6.

Source : Le Figaro

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox