Fermeture du cuivre : Orange dévoile les 162 premières communes concernées

Un lot ayant fait l’objet de consultations et revu à la baisse. L’Avicca, l’association des collectivités engagées dans le numérique apporte son avis sur l’annonce de l’opérateur historique



Un chantier parallèle à celui du déploiement de la fibre optique, mais tout aussi important est la fermeture du réseau cuivre. Une première sélection a déjà été faite pour lancer la coupur et un second lot devrait bientôt être communiqué par Orange.



Ces 162 communes indiquées directement dans ce document sont réparties dans divers département et ont fait l’objet de concertations entre les collectivités locales, les opérateurs et le régulateur des télécoms et a entraîné le retrait de 19 communes, soit 47 000 locaux du plan initial. Certaines collectivités ont par ailleurs été retirées alors qu’elles avaient exprimé des doutes sur la fermeture du cuivre à l’heure où des malfaçons ternissent l’image de la fibre optique.

Cette question de l’image de la fibre que les opérateurs malmènent de manière persistante aura à n’en pas douter un très fort impact pour garantir une bascule complète et rapide des abonnés satisfaits de leur service ADSL et VDSL vers le FttH.

Avicca



Si elle affirme que les discussions n’ont fonctionné “qu’à sens unique”, l’Avicca salue la démarche de concertation permise par Orange. Pour cette première salve de foyers où l’ADSL disparaîtra, presque tous les opérateurs d’infrastructure sont concernés, à l’exception de TDF.

Certains points restent discutés, notamment la complétude des déploiements nécessaire pour une coupure du réseau cuivre. Sur les 162 communes proposées, 104 sont dotées avec 98 ou 99% de prises raccordables. Cependant, 30 communes sont “beaucoup moins bien couvertes, l’une d’entre elle n’atteignant que 87%”. Elles représentent 8000 locaux qui reste à déployer avant la coupure et l’Avicca indique que “les premiers retours des expérimentations montrent que le nombre de réfractaires au changement de technologie est tout sauf anodin. De même, certaines prises, notamment s’agissant des locaux professionnels, sont en nombre insuffisants. Inutile donc de s’encombrer dès le début de milliers de locaux potentiellement problématiques à raccorder.” L’association indique en effet qu’à côté de ces zones complexes, 5109 communes sont raccordables à 100%, 1772 le sont à 99% et 1523 à 98%, “soit près d’une commune sur 4“en France.

“Certes, le critère de complétude subsistera et aucune commune ne devrait réellement pouvoir être fermée sans complétude. De même, l’Avicca ne fait aucun procès d’intention aux opérateurs d’infrastructure en charge des communes les moins bien couvertes dans ce premier lot, ceux-ci ayant assurés Orange et l’Arcep de terminer les déploiements avant la fermeture effective du réseau cuivre. Mais il y a lieu, d’une part, de minimiser les difficultés de déploiements, surtout s’agissant des premiers lots, et d’éviter, d’autre part, d’adresser à l’écosystème un message pouvant troubler la sérénité indispensable au lancement de cet immense et nécessaire chantier.” affirme-t-elle.

En marge de ce premier lot, Orange a également exprimé sa volonté d’expérimenter la fermeture du cuivre en zone très dense, plus précisément sur la commune de Vanves et certains quartiers du centre de Rennes. Une idée qui paraît bonne à l’Avicca mais qui doit respecter les gardes-fous demandés par une partie importante des collectivités concernées à savoir : une complétude à 100% des locaux raccordables et l’impossibilité de fermer en zone très dense à une échelle infra communale. Or, ni Rennes ni Vanves ne sont raccordables à 100% et seuls certains quartiers de Rennes sont concernés explique l’association.

