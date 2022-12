Fibre optique : une nouvelle méthode de déploiement, plus écologique, moins chère et rapide

TDF présente une nouvelle méthode de déploiement écologique de la fibre optique nommée “Greenpose”, se voulant plus vertueuse.

La fibre passe le long de nos routes, parfois visible sur des poteaux mais parfois cachée en sous-terrain. L’opérateur d’infrastructure TDF a établi un partenariat avec la société de génie civile OT Engineering pour mettre en place dans le Val de Loire une nouvelle technique pour enterrer les câbles de fibre de manière écologique, en comparaison au déploiement traditionnel de la fibre.

Cette technique nommée greenpose consiste concrètement à déposer un liant mélangé à la terre afin de remplacer le béton. Dans une vidéo explicative, l’opérateur d’infrastructure présente un chantier Greenpose représentant près de 7 kilomètres de génie civil dans la commune de Continvoir. Pour apporter la fibre à environ 600 habitants d’ici la fin de l’année, l’entreprise OTE va donc pouvoir utiliser sa méthode développée depuis trois ans.

Sur ce chantier, c’est donc le traitement de sol qui est privilégié en utilisant directement les matériaux déjà sur place qui sont traités avec un liant. Le fonctionnement est assez simple à comprendre : un porte touret déroule les tubes contenant la fibre à l’avant de ce chantier mobile et vient ensuite un camion unique se chargeant de quatre actions. Il creuse la tranchée, traite les déblais puis pose les fourreaux au fond de fouille et la remblaie directement avec la terre à laquelle a été ajoutée ce fameux liant. Un troisième véhicule équipé d’une roue de compactage s’occupe ensuite de tasser la tranchée pour ensuite être mis au propre avec une balayeuse et une mini-pelle. Le chantier utilise ainsi 3 machines au lieu de 5.



Dans la vidéo, le responsable d’OTE explique les nombreux avantages de cette pratique. Le premier point et l’apport écologique puisque la Greenpose permet de réduire notre impact carbone de 95% par rapport à une méthode classique, soit 33 tonnes de Co2 économisés par km de fibre déployée. Cette économie est permise par l’absence du “balai des camions toupie qui gravitent autour d’un chantier traditionnel“, il n’y a aucun déchet à évacuer ou à traiter et l’utilisation du béton est très réduite par rapport à la méthode classique.

Est également mise en avant la sécurité des usagers, puisque les tranchées ne restent pas ouvertes au bord de la route. De plus, cette technique permet une vitesse d’exécution très rapide, allant jusqu’à 350 mètres de fibre déployée par heure. Sur le RIP de Val de Loire Fibre opéré par TDF, l’objectif est de réaliser 200 kilomètres de fibre déployée grâce à la technologie Greenpose.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox