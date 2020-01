Freebox Révolution avec TV by Canal et Delta : découvrez les bandes-annonces de la chaîne Olympia TV avant son lancement le 21 janvier

A J-6 du lancement d’Olympia TV en exclusivité dans les offres Canal et notamment sur Freebox Révolution avec TV by Canal et Delta, la chaîne se dévoile légèrement dans deux bandes-annonces.

“Olympia TV c’est tous les soirs et c’est la chaîne de tous les spectacles”. Le rendez-vous est prix. Le 21 janvier marquera son lancement par Canal+. Parfaite synergie entre deux entités du groupe Vivendi, la chaîne proposera tous les soirs une thématique, soit un concert, une pièce de théâtre ou encore du stand up, de la magie et du cirque etc, le tout à regarder depuis son salon.

Pour les impatients, deux bandes-annonces sont actuellement accessibles en guise de mise en bouche. La première laisse entrevoir ce qui attend les téléspectateurs le soir du lancement. Au programme : le concert “Revelation Tour de Mika” à 20h50 suivi de Lenny Kravitz à 21h50. Enfin, Sting et son show “The Last Ship” clôturera la soirée.

La seconde met en avant le parrain d’Olympia TV, Francis Huster. L’acteur, metteur en scène et réalisateur français refuse de quitter la scène de la mythique salle de spectacles pour mieux teaser l’arrivée de la chaîne au piano.

La chaîne émettra tous les jours de 20 heures à une 1h du matin. Chaque soir, “L’Olympiascope”, un nouveau magazine quotidien passera en revue toute l’actualité des spectacles en France et sur Olympia TV.

Parmi les programmes annoncés : les one man shows de Matthieu Madénian (En état d’urgence) ou Comic Hall de Christelle Chollet mais aussi le “malade imaginaire”, avec Daniel Auteuil ; “Mademoiselle Julie”, avec Anna Mouglalis ou encore des concerts de U2, Eddy de Pretto etc…

Côté grille, chaque lundi sera consacré au théâtre contemporain, concerts le mardi, puis Magie, cirque & spectacle musical le mercredi. Les Humoristes prendront place le jeudi, théâtre classique prendra relais le vendredi. Le week-end sera place sous le signe du classique grandiose (samedi) et les concerts (dimanche).

Pour rappel, Olympia TV sera incluse dans les offres le pack Famille, Intégrale, Panorama, TV by Canal”. Les abonnés Freebox Delta et Révolution avec TV by Canal pourront y accéder dès son lancement. Les abonnés Freebox Mini 4K ayant souscrit à l’offre Famille by Canal devront quant à eux patienter jusqu’au 6 février prochain.