Nouveau : le Multi TV est disponible pour la Freebox Delta

Free lance enfin l’option Multi TV pour la Freebox Delta, qui permet de disposer des services TV sur plusieurs téléviseur

C’était attendu et annoncé par Free depuis longtemps, l’offre Multi TV est donc désormais proposée aux abonnés Freebox Delta. Cette option vous permet de bénéficier d’un 2ème boitier TV, et de tous les services associés. Vous disposerez ainsi sur ce deuxième écran de Freebox TV, bien sûr, mais également de TV by Canal, de Netflix inclus, des services de VOD, etc.

Deux boîtiers TV sont proposés : le Player Mini 4K pour 4,99€/mois ou le Player Révolution pour 9,99€/mois

Pour vous abonner à cette option, rendez vous dans votre espace abonné dans la rubrique “télévision”. Il vous suffit ensuite de choisir entre les 2 players, qui vous seront donc envoyés à domicile, accompagnés d’un Freeplug.

A noter que jusqu’à présent, seuls les abonnés qui disposaient déjà du Multi TV avant de migrer vers la Freebox Delta, bénéficiaient de ce service.