Samsung Galaxy A51: le smartphone milieu de gamme est déjà disponible en précommande, découvrez son prix et la date de sortie

Samsung a annoncé deux smartphones appartenant à la gamme Galaxy A en décembre dernier, et l’un d’entre eux est désormais disponible en pré-commande.

Le Samsung Galaxy A51 sera disponible en France dès le 20 janvier prochain. Lors de l’annonce du modèle, aucune information n’avait été donnée sur le lancement en Europe de ce modèle, mais on peut déjà le trouver en précommande sur des sites comme Amazon, Cdiscount ou Darty. Il est proposé à partir de 379€ pour le modèle 128Go.

Pour rappel, le modèle propose un chipset Exynos 9611 avec jusqu’à 8 Go de RAM, un stockage jusqu’à 128 Go extensible par MicroSD et une batterie 4 000 mAh rechargeable en filaire en 15 Watts. Il propose un écran Super AMOLED 6,5 pouces FHD+ avec un lecteur d’empreintes sous la dalle. Pour la photo, on a un quadruple capteur 48 + 12 + 5 + 5 Mégapixels au dos, ainsi qu’un capteur 32 Mégapixels dans un poinçon à l’avant. Le tout avec une ROM One UI 2.

Il reste encore à attendre la sortie de l’autre smartphone annoncé en même temps que lui, le Galaxy A71. Il serait prévu pour début février pour un prix de 479€.

Source : Frandroid