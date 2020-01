YouTube Kids débarque sur Freebox Révolution, Delta, One et mini 4K, sans surcoût

Free vient d’annoncer l’arrivée de l’offre YouTube Kids sur la majorité de ses Freebox.

Une première en France, en effet, les Freebox Delta, Révolution, One et Mini 4K accueillent désormais l’application YouTube Kids, le tout sans surcoût. Ce service permet notamment aux enfants de regarde YouTube sans être exposé à des contenus qui ne sont pas adaptés à leur âge. Une mise à jour des player de la Freebox Revolution et Delta a été déployée pour faire apparaître l’application sur l’interface de la Freebox.

YouTube Kids réunit sur une même plateforme une large gamme de contenus : des émissions de divertissement et dessins animés, des contenus éducatifs et des tutoriels adaptés aux plus jeunes, mais aussi un large choix de clips musicaux et de danse pour les enfants qui ont le rythme dans la peau.

YouTube Kids permet aux parents d’accéder à toute une gamme d’outils pour contrôler l’accès au service1.Ils peuvent ainsi créer des profils utilisateurs pour chacun de leurs enfants, personnaliser leurs contenus et recommandations. Ils disposent également d’un minuteur qui permet de limiter le temps d’utilisation du service, en indiquant aux enfants qu’il est temps de fermer l’application. Enfin, ils peuvent accéder à l’historique des programmes regardés par les enfants.