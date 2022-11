Top départ pour le Conseil National de la Refondation Numérique

Ce mardi 22 novembre a été l’occasion de lancer le tout nouveau Conseil Nationale de la Refondation Numérique, avec trois thématiques principales.

Une nouvelle instance lancée par le ministre délégué au numérique et aux télécommunications a annoncé mardi dernier lancer le CNR Numérique pour observer “la manière dont le numérique transforme le quotidien“.

Pour l’heure, trois thématiques ont été abordées durant le premier échange s’étant déroulé lors de l’inauguration avec 120 participants. Ces derniers ont pu s’exprimer sur les défis en termes d’inclusion numérique, la transition numérique dans le quotidien et au travail mais aussi sur les enjeux d’apaisement de l’espace numérique et de lutte contre la violence en ligne. Ces trois axes ne seront pas lancés en même temps et une première feuille de route devait apparaître à la fin du mois.

Ce conseil réunit des partenaires sociaux mais aussi des représentants politiques ainsi que des membres du monde économique et associatif.

” Le CNR Numérique est une méthode qui permettra l’association directe de la société civile organisée et des Français. Son objectif est clair: construire ensemble des solutions concrètes pour protéger, accompagner et intégrer tous les Français dans la transition numérique en cours. La France a de nombreux atouts à faire valoir dans le secteur du numérique, notre société doit aussi veiller à ne laisser aucun Français sur le bord du chemin de cette transition” affirme Jean-Noël Barrot.

