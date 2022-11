Abonnés Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom : du nouveau à venir sur vos factures et votre espace client

Il sera bientôt plus nécessaire de se plier en quatre pour récupérer la référence PTO sur votre boîtier fibre. Les quatre opérateurs vont la rendre accessible directement sur l’espace client et les factures de leurs abonnés fixes.

Pour plus de simplicité en cas d’emménagement ou de changement d’opérateur, les quatre opérateurs nationaux s’engagent aujourd’hui à faire figurer la référence de la prise terminale optique de leurs clients abonnés à la fibre optique (FttH), “sur les espaces client en ligne à compter du 1er juillet 2023 et sur les factures à compter du 31 décembre 2023”, annonce ce 24 novembre l’Arcep. Il s’agit du numéro PTO inscrit sur leur boîtier fibre à leur domicile.

“ Cette référence permet d’identifier une prise du réseau en fibre optique dans les systèmes d’information des opérateurs. Une telle référence unique et pérenne est attribuée par l’opérateur d’infrastructure à chaque prise fibre de son réseau au moment du raccordement d’un local, lors de la première souscription à la fibre”, explique le régulateur.

C’est une avancée pour les abonnés afin de faciliter et de fiabiliser la commande d’un abonnement à la fibre dans les locaux ayant déjà été raccordés. L’indication de la référence de la Prise Terminale Optique sur la facture et l’espace client “présente l’avantage pour les utilisateurs de pouvoir obtenir simplement et à tout moment la référence de la prise de leur logement. Cela permet notamment de faciliter les démarches en cas d’emménagement ou de changement d’opérateur tout en fiabilisant la prise de commande”, indique par ailleurs le régulateur.

La prise terminale optique (PTO) est un petit boitier blanc fixé au mur. C’est la prise sur laquelle connecter votre box fibre pour accéder au réseau FTTH. Elle est installée par le technicien lors du premier raccordement du local à la fibre.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox