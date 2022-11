Clin d’oeil : la 5G n’est pas encore partout sur terre, mais bientôt dans les avions

La Commission européenne désire que la 5G puisse être proposée aux passagers des avions de ligne lors des trajets au sein de de l’Union Européenne.

La 5G dans les airs, c’est la volonté de Bruxelles. La Commission européenne désire en effet permettre d’ajouter aux connexions 3G et 4G la nouvelle génération de téléphonie mobile pour les passagers survolant l’UE.

Techniquement, cela serait possible en mettant dans la boucle des satellites faisant la liaison avec les réseaux au sol. « Le service est fourni dans la cabine d’un avion équipé en utilisant un équipement de réseau spécial, appelé ‘pico-cellule’, pour connecter les utilisateurs et acheminer les appels, les textes et les données, généralement via un réseau satellitaire, entre l’avion et le réseau mobile au sol », précise la Commission.

Ainsi, ce service devrait proposer une expérience semblable à celle obtenue les deux pieds sur terre. Le passager pourrait ainsi connecter son smartphone à une station de base comme s’il activait l’itinérance de données à l’étranger avec une liaison réalisée en WiFi entre le smartphone et l’équipement apportant la 5G, comme c’est le cas pour les avions embarquant un système 4G.

L’ANFR indique cependant que cette possibilité se limite à la data et les appels téléphoniques restent proscrits. De plus, les compagnies aériennes facturent évidemment l’accès à ce type de réseau.

