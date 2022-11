Free et Canal offrent un nouveau cadeau aux abonnés Freebox

Après avoir fait plaisir aux tout petits, l’Aktu Free propose désormais le premier épisode de la série Mood gratuitement sur les Freebox.

Les contenus découverte offerts continuent de débarquer sur les Freebox. Free annonce aujourd’hui proposer, en partenariat avec Canal+ Séries, le premier épisode de Mood.

Dans cette série vous découvrez Sasha, interprétée par Nicôle Lecky, jeune femme de 25 ans désirant percer en tant que rappeuse dans l’industrie de la musique. Mise à la porte par sa famille et désormais fauchée, elle rencontre Carly, une influenceuse sur Instagram qui a fait fortune grâce à son activité de cam-girl. Peu à peu, Sasha va basculer dans les abîmes de l’industrie du sexe et en découvrir les côtés sombres. Cette série britannique est diffusée depuis le 1er mars sur BBC Three au Royaume Uni et désormais disponible sur Canal+ Séries



Pour rappel, Canal+ Ciné Séries est inclus pendant 12 mois pour les abonnés Freebox Delta, Pop et Révolution, y compris dans la vente privée lancée jeudi dernier par l’opérateur de Xavier Niel. Pour accéder à l’Aktu Free, il suffit de se rendre dans l’icône Aktu Free depuis le menu Home de la mini 4K, et sur le nouveau launcher Android de la Pop directement sur la page d’accueil, ou dans les applications si vous utilisez encore l’ancienne version.

Quand la frontière entre réseaux sociaux et vie réelle se brouille, Sasha perd pied. CANAL+ SÉRIES vous offre le 1er épisode de la série CANAL+ Mood, rendez-vous sur l’Aktu Free. pic.twitter.com/EMqfhgdDwk — Free (@free) November 19, 2022

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox