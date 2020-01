Fibre : Free a très largement dépassé son objectif pour 2019

Free l’avait annoncé, son objectif dans la fibre était d’atteindre 500 000 nouveaux abonnés par an à partir de 2019. Et bien il a fait beaucoup mieux que prévu.

L’opérateur de Xavier Niel est en effet allé au delà de son objectif initial pour 2019. Avec 1 763 000 abonnés FTTH estimés par francois04 au 2 janvier 2020, Free a augmenté son parc d’abonnés fibre de 780 000 depuis le 1er janvier 2019, ou il pointait à 983 300 abonnés FTTH. Free a donc fait 50% de mieux que prévu et devrait continuer sur cette voie puisqu’il engrange environ 100 000 nouveaux abonnés fibre par mois.

La prochaine étape annoncé par Free et d’arriver à 2 millions d’abonnés en 2020 et 4,5 millions en 2024. Free prévoit également 22 millions de prises raccordables au FTTH à fin 2022 et environ 30 millions à fin 2024.