Une épée de Damoclès plane au dessus de Salto, son futur bientôt scellé

Voila deux ans que la plateforme SVOD créée conjointement par TF1, M6 et France Télévisions a vu le jour. Cependant son avenir vacille déjà.

Comme le rapporte Le Monde, TF1, M6 et France Télévisions vont se réunir dans les jours à venir pour décider du sort de la plateforme SVOD Salto. Ils auront la lourde charge de répondre à une question, faut-il stopper les frais avec Salto ou poursuivre l’aventure ? L’avenir de la plateforme payante devrait être scellé d’ici la fin de ce mois de novembre.

Il semblerait que le Netflix à la française soit loin d’être rentable et que le partenariat entre les trois grands groupes de la télévision française bat de l’aile. D’ailleurs, en mars dernier, France Télévisions avait déjà évoqué le fait de se retirer de l’aventure à la vue de la potentielle fusion entre TF1 et M6. Cependant cette dernière n’a pas eu lieu puisque l’autorité de la concurrence s’y est opposée. Début novembre se fût au tour de TF1 d’évoquer son possible retrait de l’aventure Salto comme l’avait confié Rodolphe Belmer le nouveau patron du Groupe TF1 à La Lettre A.

Plusieurs scénarios possible

Comme l’indique un acteur du dossier, trois possibilités sont envisageables. La première est que TF1, M6 et France Télévisions ne réinjectent pas d’argent ce qui conduirait à la liquidation de la plateforme. La seconde est que les trois acteurs s’entendent afin de renforcer Salto. Pour finir Salto pourrait être sauvé par le rachat des parts par un partenaire ou un acteur extérieur comme un producteur par exemple voulant financer la plateforme. Cependant il faudra avoir le dos large comme le précise l’acteur du dossier.

Malgré l’incertitude présente, le CM de Salto sur Twitter reste optimiste et se fend d’un tweet dans ce sens en répondant à un utilisateur se posant justement la question concernant l’avenir de la plateforme.

Je vous rassure qu'il n'est pas prévu que SALTO s'arrête 😊️ — Salto (@Salto_fr) November 14, 2022

